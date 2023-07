70 Millionen Nutzer: Traumstart für Twitter-Konkurrent Threads von Meta

Was genau kann Threads? Und was (noch) nicht? Und warum ist die App in Deutschland noch nicht erhältlich? Fragen und Antworten.

Welche Funktionen bietet Threads?

Wer Twitter kennt, dem sollte vieles bei Threads bekannt vorkommen. Die Timeline sieht ziemlich ähnlich aus. User können Posts mit bis zu 500 Zeichen veröffentlichen. Sie können genauso geliked, geteilt, zitiert oder kommentiert werden. Wer einen Thread, so heißen die Posts in der App, veröffentlichen will, muss sich also nicht groß umstellen. Die Unterschiede: Bei Threads gibt es bisher keine Hashtags. In der Suche lässt sich bisher nicht nach Themen suchen, nur nach Nutzern. Es gibt auch keine Trends, die zeigen, über was gerade besonders intensiv diskutiert wird. Auch posten kann man bisher nur über die App, nicht im Webbrowser.