Klimakonferenz: Das bedeuten die Beschlüsse aus Dubai

So weit gehen die meisten Beobachter nicht. EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra äußert sich aber dennoch zufrieden: " Zum ersten Mal nach 30 Jahren könnten wir jetzt den Anfang vom Ende der fossilen Energieträger erreichen. " Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist glücklich mit der Einigung. "Wir haben gezeigt, dass wir den Weg gemeinsam gehen können, wenn wir uns zusammenschließen."

Für den WDR beobachtet Lorenz Beckhardt die Konferenz in Dubai. Er hält die Abschlusserklärung für " eine der stärksten seit dem Pariser Klimaabkommen. Da ist eine Menge Konkretes drin. Alle Punkte, die die Wissenschaft und der Weltklimarat IPCC angestoßen haben, sind darin aufgenommen worden ", so der WDR-Journalist der Wissenschaftsredaktion. "In Paris 2015 wurde das 1,5-Grad-Ziel vorgegeben, in Glasgow 2021 einigte man sich auf das Ende der Kohle und nun wird auch das Ende von Öl und Gas erstmals erwähnt" , erklärt Beckhardt.

Was bedeuten die Beschlüsse nun?

Lorenz Beckhardt auf der COP28 in Dubai

Beckhardt sieht in der Erklärung daher durchaus einen Durchbruch. "Die Abkehr von den Fossilen kann real werden, wenn die Wirtschaft das als Orientierung für ihre Investitionen sieht. Klimaschutz wird ja in erster Linie gemacht, wenn die Wirtschaft etwas tut, wenn also in die Transformation, in die Energiewende, investiert wird. Für die Wirtschaft ist diese Abschlusserklärung ein Signal. Wo tun sich neue Geschäftsfelder auf, in welche Richtung können wir unsere Investitionen steuern? So hat diese Schlusserklärung sicher gute Auswirkungen", mutmaßt Beckhardt.