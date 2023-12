Warnstreiks: IG Metall will Produktion für 24 Stunden lahmlegen

Nach vier gescheiterten Verhandlungsrunden zündet die Industriegewerkschaft Metall die nächste Eskalationsstufe. In vielen Betrieben im Ruhrgebiet ist bereits die Frühschicht seit 6 Uhr im Warnstreik-Modus.

2.500 Beschäftigte treten Schicht nicht an

Bei ThyssenKrupp Steel Europe in Bochum bedeutet das: nahezu alle der rund 2.500 Beschäftigten treten ihre Schichten gar nicht an. Auf einer Kundgebung am Morgen will die IG Metall ihre Mitarbeiter informieren und auf die weiteren Aktionen einstimmen.

Laut einer Sprecherin der IG Metall ist an den beiden Standorten in Bochum mit dem Unternehmen eine Notbelegschaft organisiert, die dafür sorgen soll, dass die Anlagen funktionsfähig bleiben. Produziert werden soll aber nicht. Rund 90 Prozent der Mitarbeiter sind in Bochum in der IG Metall organisiert.

IG Metall besetzt Werkstore

In Gelsenkirchen wird bei Thyssenkrupp Electrical Steel ebenfalls seit 6 Uhr gestreikt. Auf Kundgebungen sollen die Mitarbeiter Verstärkung von den Kollegen des Automobilzulieferers ZF Automotive, die nicht nur um mehr Geld, sondern auch um ihre Jobs kämpfen. In Mülheim ist der Röhrenhersteller Europipe und das Unternehmen Salzgitter Mannesmann Grobblech betroffen.

Die IG Metall ist bereits seit 4.30 Uhr im Einsatz und hat dafür gesorgt, dass Tore geschlossen wurden. Ob auch hier die Produktion für 24 Stunden stillstehen wird, hängt davon ab, ob nicht-gewerkschaftlich organisierte Mitglieder mitstreiken. Am Werkstor will die Gewerkschaft die Mitarbeiter überzeugen.