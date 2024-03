A42-Brücke zwischen Essen und Bottrop

A42 wird heute wieder freigegeben • Heute um 12 Uhr soll die A42 auch wieder in Fahrtrichtung Dortmund freigegeben werden. Die Gegenfahrbahn ist bereits seit mehr als einer Woche wieder offen. Durch eine Schranken- und Wiegeanlage bleibt der Schwerlastverkehr ausgesperrt. Vorangegangen war eine längere Sperrung wegen massiver Schäden an der Brücke über den Rhein-Herne-Kanal.

Brand in Wohnhaus in Moers • In Moers sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus neun Menschen verletzt worden - unter ihnen sechs Kinder. Die Feuerwehr sagt, dass beim Ankommen schon dichter Rauch aus mehreren Etagen kam und Menschen an einem Fenster standen. Sie wurden über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht. Der Brand ist wohl an einer Heizungsanlage im Keller entstanden.

Phantasialand öffnet wieder • Die Winterpause des zwischen Bonn und Köln gelegenen Freizeitparks Phantasialand ist vorbei. Von nun an ist wieder täglich geöffnet. Der Park war erst am Montag in die Schlagzeilen geraten, als ein Mann bei Wartungsarbeiten einer Achterbahn tödlich verunglückte. Die Abteilung für Arbeitsschutz der Kölner Bezirksregierung hat die Ermittlungen übernommen.