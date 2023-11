Steinmeier und Bas besuchen Israel • Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas reisen heute nach Israel. Neben einem Gespräch mit Israels Präsident Isaac Herzog wollen die beiden auch Angehörige von Geiseln treffen, die von der Terrorgruppe Hamas entführt wurden. Bas besucht morgen das israelische Parlament in Jerusalem. Anschließend reist der Bundespräsident durch die arabische Welt, unter anderem nach Katar. Die Monarchie nimmt bei der Vermittlung zwischen Israel und der Hamas eine Schlüsselrolle ein.

Verletzte bei Krawall vor Eintracht-Spiel • Bei massiven Auseinandersetzungen zwischen Fans von Eintracht Frankfurt und der Polizei vor dem Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart hat es gestern Abend mehrere Verletzte und Festnahmen gegeben. Laut Polizei sind auch Einsatzkräfte verletzt worden. Vier von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. " Darüber hinaus erlitt eine noch unbekannte Anzahl an Ordnern, Rettungskräften und Stadionbesuchern ebenfalls Verletzungen ." Verein und Polizei kündigten an, den Vorfall zu untersuchen.

AfD-Kandidat könnte OB-Wahl gewinnen • In der sächsischen 40.000-Einwohner-Stadt Pirna wird heute ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Das bundesweite Interesse für die Wahl in der Sächsischen Schweiz liegt an den Prognosen: Ihnen zufolge könnte heute das erste Mal ein Kandidat der AfD eine OB -Wahl gewinnen. Pirna gilt als AfD -Hochburg, bei der Bundestagswahl 2021 stimmten hier 31 Prozent für die Rechtspopulisten. Erreicht keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang eine Mehrheit, ist für Mitte Dezember eine Stichwahl geplant.

Nachrichten aus NRW

Jüdische Gemeinde demonstriert in Düsseldorf • Mit einer Demo durch die Düsseldorfer Innenstadt will die Jüdische Gemeinde am Nachmittag ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. 1.000 Menschen sind laut Polizei zu der Kundgebung angemeldet. Antisemitische Übergriffe hätten seit dem Hamas-Angriff auf Israel auch in Deutschland zugenommen, kritisiert die Gemeinde. Vor allem auf das Schicksal der Geiseln, die noch in der Gewalt der Hamas sind, wollen die Teilnehmenden aufmerksam machen.