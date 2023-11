Der Winter steht vor der Tür: Fällt bald der erste Schnee in NRW?

Kalt und nass am Wochenende

Im restlichen Land müssen sich die Menschen mit dem ersten echten Schnee noch ein bisschen gedulden. Selbst wenn vereinzelt Flocken fallen - liegen bleibt voraussichtlich nichts. Kalt wird es aber trotzdem: Am Freitag wird es windig und zeitweise regnerisch bei 1 bis 9 Grad, am Samstag nasskalt mit Schneeregen- und Graupelschauern bei minus 1 bis plus 7 Grad. Und auch am Sonntag gibt es nach aktuellem Stand noch einige Schauer bei Tageshöchstwerten zwischen minus 3 und plus 6 Grad.

Nachts kühlt es sich meist noch weiter ab. Laut DWD muss man im Bergland dann auch teils mit glatten Straßen durch überfrierende Nässe rechnen. Empfindliche Pflanzen sollte man spätestens jetzt ins Warme holen.

Wetter am Mittwoch und Donnerstag eher mild

Bis zum Wochenende bleibt es im Westen aber noch etwas milder: Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab, dazu ist es herbstlich frisch bei Temperaturen zwischen 3 Grad in Detmold und 7 Grad in der Region Köln. In der Nacht fällt örtlich leichter Nieselregen. Zu Beginn der Nacht liegen die Temperaturen bei plus 4 bis minus 3 Grad.

Am Morgen erreicht ein kräftig auflebender Südwestwind das Land und bringt noch einmal wärmere Luft. Donnerstag ist es mit 5 bis 12 Grad deshalb wieder etwas milder, aber auch stark bewölkt und mit örtlichem Nieselregen. Dazu gibt es teils starke bis stürmische Wind-Böen.