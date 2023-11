Antisemitismus: Mich hassen Menschen, die mich gar nicht kennen | MEINUNG

7. Oktober 2023

Nachrichten von hunderten bestialisch ermordeten Menschen, die in Israel lebten, nicht in Gaza, nicht im Westjordanland. Ich frage Freunde in Tel Aviv, wie es ihnen geht. Eine Freundin schreibt mir, dass sie heute zweimal vom Spielplatz mit ihren Kindern in den Luftschutzraum musste. Ich kenne diesen Spielplatz nahe am Fluss. Ich habe dort im Frühjahr mit ihren Kindern gespielt. Ich frage mich, was das mit einer Kindheit macht, wenn man vom Spielplatz in den Luftschutzkeller muss.

Es folgen Pro-Palästinensische Demos in Deutschland

Mich interessiert die Lage der Palästinenser. Wenn ich in Israel bin, kann ich ins Westjordanland reisen, kann wegen meines deutschen Passes Orte besuchen, die Israelis aus Sicherheitsgründen nicht besuchen dürfen. Das tue ich auch. Doch im Moment der ersten so genannten Pro-Palästina Demonstrationen denke ich: Könnt ihr einmal die Klappe halten oder sagen, dass es euch leidtut? Dass ihr euch von dem Pogrom distanziert? Könnt ihr mal betonen, dass diese Großangriffe der Terrororganisation Hamas, die den Islam im Namen trägt, nicht in eurem Namen geschehen sind? Nichts dergleichen passiert.