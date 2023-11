Gegen Schulden und gegen Grüne: NRW-FDP sortiert sich neu

Doch zum Ende des Jahres scheinen sich die Liberalen wieder aufgerafft zu haben. Zwar leidet die Partei im Bund unter dem Ampel-Bündnis und auch in NRW sind die Umfrageergebnisse mau. Aber die FDP wirkt wieder lebendiger und setzt sich mit den politischen Gegnern auseinander - statt mit sich selbst.

Attacken auf Landesregierung beim Parteitag

Das wurde am Samstag auch beim Landesparteitag in Kamen deutlich. Die schwarz-grüne Landesregierung in Düsseldorf und die Grünen aus der Ampel-Koalition in Berlin wurden besonders ins Visier genommen.

So kritisierte Parteichef Höne die Haushaltspolitik der NRW-Regierung. " Um grüne Wünsche zu erfüllen, trickst der CDU -Finanzminister Optendrenk mit den Finanzregeln unserer Verfassung ." Dabei habe NRW kein Einnahmeproblem, wenn sich das verfügbare Geld innerhalb von zehn Jahren verdoppelt habe.