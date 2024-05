Zusammengestellt von Ingo Neumayer und Andreas Poulakos aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

NRW baut auf Bürgerbeteiligung gegen Funklöcher • "Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist derzeit nicht erreichbar." Das hört man leider allzu oft, wenn man jemanden auf dem Handy anruft, der gerade in NRW unterwegs ist. Denn die Netzabdeckung im am dichtesten besiedelten Flächenland lässt vielerorts zu wünschen übrig: 1,6 Prozent der Landesfläche sind laut Bundesnetzagentur komplett "weiße Flecken", in zwölf Prozent der NRW -Regionen hat man bei mindestens einem der drei großen Mobilfunk-Anbieter Telekom, Vodafone oder Telefonica keinen Anschluss.

Das soll sich nun ändern - und zwar mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger in NRW . Heute werden die Infos zur zweiten "Mobilfunkmesswoche" vorgestellt, für die sich Freiwillige hier eine kostenlose App aufs Handy laden können. Diese misst die Netzverfügbarkeit und schickt die Daten an die Bundesnetzagentur - anonymisiert. "Wir müssen wissen, wo sind Dörfer, Landschaften, Gehöfte, freie Siedlungsflächen noch nicht gut versorgt" , erklärte Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur. Dann werde man die Mobilfunkbetreiber auf die Lücken hinweisen und in die Pflicht nehmen.

An der Aktion vor einem Jahr hatten sich 36.000 Menschen in NRW beteiligt. Mehr als 13 Millionen Messpunkte wurden damals erfasst.

WEITERE NACHRICHTEN

Bleibt die AfD im Fokus des Verfassungsschutzes? • Schon seit 2021 stuft der Bundesverfassungsschutz die gesamte AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein und beobachtet die Partei entsprechend. Dagegen ging die Partei beim Verwaltungsgericht Köln vor - und verlor in erster Instanz. Nun entscheidet das Oberverwaltungsgericht für das Land NRW in Münster, das Urteil wird gegen 9 Uhr erwartet. Sollte der Verfassungsschutz Recht bekommen, könnte er die AfD weiter mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten.

Schlägerei bei Kreisligaspiel in Essen

Schwere Ausschreitungen bei Kreisligaspiel in Essen • Am Sonntagnachmittag ist es in Essen zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Beim Spiel Al-Arz Libanon Essen gegen RuWa Essen-Dellwig 1925 in der Kreisliga A sollen etwa 60 Zuschauer angeblich mit Messern und einer Pistole bewaffnet auf das Feld gerannt sein. Das Spiel wurde abgebrochen. Die Polizei war mit 150 Beamten im Einsatz und nahm von rund 100 Personen die Personalien auf. Der Auslöser des Streits blieb zunächst unklar.

Putin tauscht Verteidigungsminister aus • Mehr als zwei Jahre nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine hat der russische Präsident Wladimir Putin seinen Verteidigungsminister Sergej Schoigu entlassen. Schoigus Nachfolger soll der bisherige Vize-Regierungschef Andrej Beloussow werden. Der für den laufenden Krieg verantwortliche militärische Befehlshaber im Ministerium bleibt auf seinem Posten.

Zustand des Waldes in Deutschland • In den 80er-Jahren war es vor allem der "saure Regen", nun leiden die Bäume hierzulande unter der Klimakrise. Dürre und hohe Temperaturen, aber auch der Befall mit Parasiten setzen den Wäldern zu. Am Vormittag stellt Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) den Waldzustandsbericht 2023 vor.