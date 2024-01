Zusammengestellt von Katja Goebel und Lukian Ahrens aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Frostiges Winterwetter im Anmarsch • Nach dem Dauerregen kommt der Wintereinbruch. Die Unwetterlage in Nordrhein-Westfalen hat sich erst einmal beruhigt. Dafür wird es jetzt frostig und klirrend kalt im Westen. Die Menschen im Land müssen sich auf Schnee und Glätte einstellen. Dazu lässt sich heute manchmal sogar die Sonne blicken - bei Temperaturen zwischen minus zwei bis plus zwei Grad.