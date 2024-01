Erst Dauerregen, dann Frost: Macht das was?

Wettlauf mit dem Frost in Goch

Dauereinsatz in Goch: Feuerwehr pumpt Wasser von der Straße

In Goch am Niederrhein ist die Feuerwehr seit Freitagabend schon wieder im Dauereinsatz. Hier steht eine wichtige Hauptstraße unter Wasser. Die Helfer füllen und stapeln Sandsäcke, waten stundenlang durch knöchelhohes Wasser, das auf dem Asphalt steht und pumpen Wasser ab. Immer wieder rollt ein Bagger heran, in der großen Schaufel vorne etliche Sandsäcke. 500 sollen an diesem Tag verbaut werden. Sie mussten in einem nahen Kieswerk gefüllt werden.

"Das Wasser muss weg, bevor der Frost kommt." Frank Strauch, Sprecher der Feuerwehr Goch

" Wir wurden gerufen, weil die ganze Straße überflutet ist. Durch den Regen strömt wieder einiges an Wasser auf die Straße ", so Strauch.

Frank Strauch, Sprecher der Feuerwehr Goch

Die Straße im Ortsteil Hassum müsse für Rettungsfahrzeuge frei bleiben. " Wenn das Wasser hier nicht ganz weggepumpt wird, haben wir die Gefahr einer großen Eisfläche, über die dann keine Fahrzeuge mehr kommen können. "

Kein Eishochwasser in Sicht

In NRW ist die Hochwasserlage nach Angaben des Umweltministeriums weiter angespannt, aber stabil. Überwiegend gingen die Pegelstände zurück, erklärte ein Sprecher des Ministeriums am Samstag. Doch was passiert jetzt mit den durchgeweichten Deichen, wenn der Frost kommt?