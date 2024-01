Belgien: Polizei befreit Kind aus Kammer

Die dunkle Kammer war laut Staatsanwaltschaft gerade mal zwei Quadratmeter groß. Die Lebensumstände des Kindes seien " erbärmlich " gewesen, hieß es. Die Mutter und ihr Lebensgefährte wurden festgenommen. Ihnen wird unter anderem Freiheitsberaubung und Misshandlung eines Schutzbefohlenen vorgeworfen. Über die Hintergründe des Falls ist noch nichts bekannt.

Kind hat Isolation gut überstanden

Nach ersten Untersuchungsergebnissen in einem Krankenhaus hat das Kind die lange Zeit in der Kammer relativ gut überstanden. Es weise keine äußerlichen Verletzungen auf und es wirke auch nicht unterernährt, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Dennoch seien weitere Untersuchungen notwendig.

Zeuge alarmierte die Polizei

Dass der Junge jetzt befreit werden konnte, ist einem aufmerksamen Zeugen zu verdanken, der die Polizei alarmiert hatte. Die Staatsanwaltschaft prüft jetzt, wie lange der Junge in dem Verlies eingesperrt war. Sicher ist: Es waren mehrere Wochen, es könnten aber auch mehrere Monate gewesen sein, so ein Sprecher. Hausbewohner und Nachbarn äußerten sich heute entsetzt. Die Familie war erst im Sommer in die Wohnung gezogen.

Marcinelle war auch Heimat des Kindermörders Dutroux

Der Junge wurde in einem berühmt-berüchtigten Stadtbezirk von Charleroi gefunden: Der Name Marcinelle weckt bei Belgiern böse Erinnerungen. Im Jahr 1996 waren hier die Leichen von Julie und Melissa entdeckt worden. Die beiden achtjährigen Mädchen aus Lüttich waren Opfer des Kindermörders Marc Dutroux. Sie waren in einem Kellerverlies verhungert und anschließend im Garten des Dutroux-Hauses verscharrt worden.