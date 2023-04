Ausfälle bei Zugverbindungen zwischen NRW und Hessen. Wer von Nordrhein-Westfalen nach Hessen mit dem Zug fährt, muss sich heute und morgen auf Ausfälle und Änderungen einstellen. Beim Nordhessischen Verkehrsverbund sind nach eigenen Angaben zu viele Mitarbeiter krank. Betroffen ist unter anderem die Verbindung Brilon - Marburg.

Schalke gewinnt gegen Hertha BSC im Abstiegskampf. In der Fußball-Bundesliga haben sich Schalke und Hertha BSC im Kellerduell gemessen. Schalke schlug die Hauptstädter mit 5:2 (2:1) - und darf nun Hoffnung schöpfen. Heute stehen auch andere NRW -Vereine auf dem Rasen: Köln spielt gegen Mainz, Leverkusen in Wolfsburg, Stuttgart misst sich mit Dortmund, Frankfurt sich mit Borussia Mönchengladbach und Union Berlin sich Bochum.

Handballer treffen sich in Köln. Bei den "Final Four" geht es am Wochenende um den deutschen Handball-Pokal. Erstmals findet das Turnier in Köln statt. Rund 20.000 Fans werden in der Arena in Deutz erwartet. Dabei ist auch der TBV Lemgo. Die NRW -Mannschaft gilt als Außenseiter gegen den amtierenden Meister Magdeburg.

Polizei beobachtet Palästinenser-Demos. In Köln bereitet sich die Polizei auf zwei Solidaritätskundgebungen für Palästinenser vor. Die Einsatzkräfte sollen die Versammlungen beobachten - wegen israel-feindlicher Vorfälle bei einer Demonstration in Berlin am Osterwochenende.

Das Wetter in NRW

Am Wochenende regnerisch, danach T-Shirt-Wetter möglich. Von Ostwestfalen-Lippe kommt Regen, der bis zum Abend auch am Niederrhein ist, dazu wird es windig. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad. Am Sonntag wird es wechselhaft, teils sonnig, teils leicht regnerisch bei 10 bis 13 Grad. Nächste Woche aber sind dann sonnige 20 Grad möglich.