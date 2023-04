Nach 29 Jahren in Hamburg steigt das Handball-Pokal-Final-Four am Wochenende in Köln. Die größere Halle - es passen 20.000 Fans hinein - bietet bessere Vermarktungsmöglichkeiten. Als so etwas wie ein Serien-Teilnehmer hat sich in den letzten Jahren der TBV Lemgo erwiesen. Die Ostwestfalen sind zum dritten Mal in Folge dabei.

Vor zwei Jahren gelang dabei die Sensation: Im Halbfinale gegen den THW Kiel gewann man nach großem Rückstand noch mit 29:28. Im Finale schlug Lemgo die MT Melsungen 28:24 und gewann den Pokal.

"Riesiger Erfolg, dabei zu sein"

Genau das wollen sie beim TBV wieder schaffen. Florian Kehrmann kommt nach eigener Einschätzung dabei die große Aufgabe zu, seine Jungs auf dem Boden der Tatsachen zu halten. Ihnen ein wenig die Nervosität zu nehmen und sie passend einzustellen auf eines der größten Events der Saison. " Es ist für uns als Mittelklasse-Verein natürlich schon ein riesiger Erfolg, zum dritten Mal in Serie dabei zu sein ", sagt der Coach des TBV gegenüber der Sportschau.

Video starten, abbrechen mit Escape Kehrmann - "Für uns ist es das Größte wieder dieses Final-Four zu spielen" Sportschau. . 00:48 Min. . Verfügbar bis 08.02.2024. Das Erste. Von Michael Buchartz.

Er erwartet ein ganz besonderes Wochenende: " Die Spieler sind sehr angespannt und natürlich aufgeregt. Es wird ein riesiges Fachpublikum da sein und die vier Fanlager werden eine riesige Stimmung machen. Meine Aufgabe wird es sein, die Jungs auf 60 Minuten qualitativ gutes Handballspiel vorzubereiten und alles andere auszublenden ", findet Kehrmann.

Außenseiter im Halbfinale gegen Magdeburg