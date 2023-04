20 Grad möglich: T-Shirt-Wetter für nächste Woche erwartet

Am Wochenende muss NRW noch einmal durch Wolken, Regen und auch Wind: Am Samstag breitet sich von Westfalen Regen aus. Die Temperaturen erreichen 9 bis 14 Grad. Am Sonntag wird es dann schon etwas freundlicher: Neben vielen Wolken tun sich auch ein paar Sonnen-Lücken auf, leichter Regen ist aber teils möglich. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 13 Grad.

Doch dann, am Montag, kommt der Frühling schon langsam in Fahrt.

Ab Montag nimmt der Frühling Fahrt auf

Zu Wochenbeginn ist es weitgehend trocken bei einem Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen landen schon bei freundlicheren 12 bis 16 Grad.

Im Laufe der Woche steuern wir dann auf die 20-Grad-Marke zu, heißt es aus der WDR-Wetter-Redaktion. " Laut unseren Modellen könnten die Temperaturen am Mittwoch bei 18 Grad und am Donnerstag bei 21 Grad liegen" , so die Experten. Aber: Die Aussagen stehen " noch unter Vorbehalt ", da es für die Prognosen eigentlich noch etwas zu früh ist.

Nichtsdestotrotz dürfte es an der Zeit sein, sich mental auf Frühling einzustellen.

Jetzt wird es bunt

In Bonn ist der Frühling bereits sichtbar: Die Kirschblüte taucht die Stadt aktuell wieder in ein rosarotes Blütenmeer und lockt viele Besucher an. Des einen Freud dürfte allerdings des anderen Leid sein.