Es werde Licht: Einige Wahrzeichen werden in NRW wieder beleuchtet

Nach Monaten der Dunkelheit sollen die Wahrzeichen mehrerer nordrhein-westfälischer Städte bald wieder leuchten. Grund ist das Auslaufen der Energiesparverordnung am 15. April. Von da an sollen zum Beispiel in Aachen das Rathaus und andere öffentliche Gebäude sowie Denkmäler und Brunnen abends wieder angestrahlt werden. In Bielefeld soll nach Angaben einer Sprecherin die Beleuchtung an historischen Bauten wie der Sparrenburg, der Ravensberger Spinnerei und dem Alten Rathaus wieder in Betrieb gehen. Der Kölner Dom soll bereits an Ostern wieder leuchten.