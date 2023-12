Sanierungsbedarf an Deichen in NRW • Die Deiche an Flüssen sind in schlechtem Zustand: Zu niedrig, zu instabil. Auf mindestens der Hälfte der 530 Kilometer im Land besteht laut Umweltministerium Handlungsbedarf, weitere Abschnitte werden derzeit geprüft. Doch dort, wo Arbeiten beginnen sollen, gibt es oft Widerstand von Anwohnern und Naturschützern. In Düsseldorf mussten deswegen jetzt zwei dringend notwendige Deichprojekte auf Eis gelegt werden. Damit Verfahren beschleunigt werden, will NRW-Umweltminister Krischer vorhandenes Personal für den Bereich Hochwasserschutz qualifizieren lassen.

Mehr Schlagzeilen

Wahl des ersten AfD-Oberbürgermeisters? • Heute findet im sächsischen Pirna der zweite Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl statt. Es treten drei Kandidaten an: Kathrin Dollinger-Knuth ( CDU ), Tim Lochner (parteilos für die AfD ) und Ralf Thiele (Freie Wähler). Den ersten Wahlgang am 26. November hatte Lochner mit 32,9 Prozent für sich entschieden. Bei einem Sieg würde er der erste AfD-Oberbürgermeister in Deutschland werden.