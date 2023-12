Marode Deiche: Hochwasserschutz in NRW in Gefahr

Mehr qualifiziertes Personal ausbilden

NRW-Umweltminister Oliver Krischer

Für den Neubau oder die Sanierung von Deichen sind Hochwasser-Experten gefragt. Gesetzliche Auflagen sind umfangreich und kompliziert. Zuständig für die Genehmigungsverfahren sind die Bezirksregierungen. Doch hier gibt es seit Jahren zu wenige Leute, die dafür ausgebildet sind. Das Land hat zwar im vergangenen Jahr neue Stellen geschaffen, doch das reicht nicht, sagt NRW-Umweltminister Oliver Krischer (Grüne). " Es kann ja nicht irgendwer einen Deich planen, das müssen Experten sein. Wir brauchen Bauingenieure. Das ist der Flaschenhals ", so der Minister. Auch vorhandenes Personal in den Bezirksregierungen solle jetzt dafür qualifiziert werden.

Aus der Vergangenheit lernen

Überschwemmter Rheindeich Düsseldorf Lohausen

Deiche können brechen. Das hat das verheerende Hochwasser 1995 gezeigt. Fünf Menschen waren dabei in NRW ums Leben gekommen. In Düsseldorf war der Stadtteil Himmelgeist besonders betroffen. Seit Jahrzehnten ist geplant, den Deich hier zu erweitern und zu sanieren. Jetzt verzögert die Klage des Umweltverbandes BUND das Vorhaben: Das Gericht hat entschieden, dass die Stadt Umweltvorgaben stärker berücksichtigen muss. Neue Planungen können Jahre dauern.

Bemessungsgrundlage für Hochwasserschutz veraltet

Prof. Holger Schüttrumpf