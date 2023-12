Jetzt wird es voll! Das Shopping-Wochenende vor Weihnachten

Das dritte Adventswochenende zählt für den Einzelhandel traditionell zu den umsatzstärksten Tagen des Jahres, vielerorts gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag. Und die Menschen in Deutschland sind einer Umfrage zufolge ungeachtet der hohen Preise in vielen Bereichen offenbar auch in Kauflaune – zumindest, was Weihnachtsgeschenke betrifft.

Nach der Weihnachtsstudie 2023 der FOM Hochschule will nur knapp jeder Fünfte sein Budget für Geschenke reduzieren. Die Befragten wollen hierfür im Schnitt 507 Euro ausgeben. An der Befragung, die als repräsentativ gilt, hatten rund 57.500 Menschen teilgenommen.

Das sind die beliebtesten Weihnachtsgeschenke der Deutschen

Zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken der Deutschen zählen, wie in den vergangenen Jahren auch, Bücher (49 Prozent). Auf den Plätzen zwei und drei landen Kleidung, Schuhe und Accessoires (45 Prozent) sowie Kosmetika und Parfüm (44 Prozent). Gutscheine und Abo-Modelle, jahrelang ein Geschenke-Klassiker, kommt der Studie zufolge aktuell nur noch auf Platz acht (33 Prozent).

Am meisten Geld geben Schenkende indes für andere Präsente aus: Zu den Top drei gehören laut der Studie der FOM Hochschule in diesem Jahr Smartphones (152 Euro), Reisen und Freizeitaktivitäten (140 Euro) und weitere elektronische Geräte (132 Euro).

Verlauf des Weihnachtsgeschäfts uneinheitlich

Bislang verlief laut Handelsverband NRW das Weihnachtsgeschäft gemischt. Besonders in größeren Städten seien die Händler rund um den Black Friday, Nikolaus und die ersten Adventssamstage zufrieden gewesen. Und in den kleineren Städten sei das Geschäft davon abhängig, ob es einen Weihnachtsmarkt gibt und ob die Einkaufszonen festlich geschmückt sind. Ansonsten würden die Kunden lieber woanders hinfahren.

Generell sei aber die Stimmung wegen kurzzeitig eher schlechter Geschäfte eingebrochen. Nun setze der Handel in NRW darauf, dass die Menschen am dritten Adventswochenende in Festtagsstimmung kommen – und sich für Weihnachtseinkäufe in die Innenstädte begeben.

Wichtige Termine fürs Verschicken von Paketen