Hochwasser: Die Rhein-Pegelstände steigen in Köln und Düsseldorf weiter an

In Köln Radwege und Parkplatz gesperrt

Am Pegel Köln wurde am Dienstagmorgen die Schifffahrts-Hochwassermarke I von 6,20 Metern erreicht, wie das Hochwasserportal des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen mitteilte. Dadurch dürfen Schiffe nur noch bei geringerem Tempo und in der Mitte des Rheines fahren.

Rhein-Pegelstand in Köln am 12. Dezember.

In Köln seien bereits Radwege am Rhein sowie ein Parkplatz gesperrt, sagte eine Sprecherin der Stadtentwässerungsbetriebe bereits am Montag. "Wir müssen mit steigendem Wasserstand noch bis Ende der Woche rechnen" , so die Sprecherin.

Düsseldorf schließt Hochwassertor

Auch die Stadt Düsseldorf bereitet sich mit ersten Schutzmaßnahmen auf das am Wochenende erwartete Hochwasser vor. Am Dienstag werden die Zuläufe des Rheins zur innerstädtischen Düssel geschlossen, um Überschwemmungen im Stadtgebiet zu verhindern.

Außerdem wird der Wasserspiegel des Spee'schen Grabens um etwa 60 Zentimeter abgesenkt, um das zusätzliche Wasser der innerstädtischen Düsselarme aufzufangen, das nicht mehr in den Rhein abfließen kann. Am Donnerstag soll dann das Hochwassertor im Stadtteil Hamm geschlossen werden.

Schifffahrt könnte eingestellt werden

Die neuen, wahrscheinlichkeitsbasierten Prognosen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung für das kommende Wochenende sehen für Samstag am Pegel Köln einen möglichen Wasserstand von mehr als acht Metern. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Hochwassermarke II von 8,30 Metern erreicht wird - und damit die Schifffahrt eingestellt werden muss -, liegt derzeit bei knapp unter 50 Prozent.

Für das kommende Wochenende wird auch in Düsseldorf ein Pegelstand von bis zu acht Metern erwartet. Dort liegt die Hochwassermarke II bei 8,80 Metern.