Zusammengestellt von Nina Magoley und Simone Maurer aus dem WDR-Newsroom

Thema des Tages

Zwei Feuerwehrleute in Sankt Augustin nach Brand gestorben • Eine Kleinstadt steht unter Schock: Bei einem Großbrand in Sankt Augustin bei Bonn sind am Sonntagnachmittag zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Sie wurden nach stundenlanger Suche in dem völlig zerstörten Gebäude gefunden. Als der Leichenwagen mit den Toten die Unglücksstelle verließ, standen viele ihrer Kameraden Spalier, um Abschied zu nehmen.