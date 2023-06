Durfte Pechstein in Polizeiuniform reden?

"Missbrauch" von Dienstkleidung verboten

In der "Verwaltungsvorschrift über die Dienstkleidung der Polizeivollzugsbeamten in der Bundespolizei" ist zwar geregelt, wann und wie Bundespolizisten in ziviler Kleidung im Einsatz sein dürfen. Ob sie, umgekehrt, außerhalb ihrer Arbeitseinsätze in Uniform auftreten dürfen, ist darin allerdings nicht klar beschrieben. Unter Punkt 1 steht dort lediglich, dass jeder Polizeivollzugsbeamte dafür Sorge zu tragen habe, " dass ein Missbrauch der sich in seinem Besitz befindlichen Dienstkleidungs- und persönlichen Ausrüstungsartikel " ausgeschlossen sei.

Das Bundesbeamtengesetz wird da schon konkreter, ist aber auch nicht eindeutig. Unter Paragraf 60 heißt es dort: " Beamtinnen und Beamte haben bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergeben." Beamtinnen und Beamte dienten dem ganzen Volk, " nicht einer Partei" . Sie hätten ihre Aufgaben " unparteiisch und gerecht zu erfüllen" .

Eindeutiger ist die Lage für Mitglieder der Bundeswehr: Laut "Uniformtrageerlaubnis" dürfen Bundeswehrangehörige ihre Uniform zwar bei " festlichen Familienereignissen" wie Hochzeiten oder Taufen tragen, nicht aber bei politischen Veranstaltungen.

Gerichtsurteil in Hessen: Uniform nur im Dienst

Im Jahr 2012 hatte der Hessische Verwaltungsgerichtshof mal gegen einen Ersten Polizeihauptkommissar entschieden. Der Mann war stellvertretender Personalratsvorsitzender beim Polizeipräsidium Nordhessen und gleichzeitig Vorsitzender der Nordhessischen Polizeigewerkschaft. In dieser Funktion war er für ein Interview vor die Presse getreten - in Uniform. Es ging um die möglichen Schließung von Polizeirevieren aufgrund von Personalmangel bei der hessischen Polizei. Das Polizeipräsidium Nordhessen leitete daraufhin ein Disziplinarverfahren gegen ihn ein. Das Gericht gab der Behörde Recht: Es sei richtig, dass das Tragen einer Polizeiuniform auf dienstliche Tätigkeiten beschränkt sei.

