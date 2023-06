Was wir uns fürs nächste Schuljahr wünschen

#3 "Immer dieser Druck - das ist unnötig!"

Anna Lu Masch, Kulturpädagogin

Anna Lu Masch ist Choreografin und arbeitet mit 200 Schülerinnen und Schülern von zwei Grundschulen und drei weiterführenden Schulen in Bad Honnef. Als Kulturpädagogin bekommt sie viel mit. Aus ihrer Sicht ist das Lernpensum gestiegen, zugleich - vermutlich auch durch Corona – sei das Leistungsvermögen gesunken. Sie folgert:

"Die Kinder brauchen Zeit für sich. Ich erlebe oft, dass Kinder sich vom Tanzen abmelden müssen, weil sie lernen müssen.“ Anna Lu Masch, Kulturpädagogin

Zum täglichen Pensum kommt der Leistungsdruck, sagt Tobias van de Sandt. "Beim Abi war es gefühlt von jedem das Ziel, einen Schnitt von 1,0 auf dem Abizeugnis als zu haben. Und ich kenne viele - mich persönlich einbezogen - die dann enttäuscht waren." Auch die Schule habe einen Anteil. "Fordern und Fördern sind gut, aber ich hätte mir gewünscht, dass da weniger Druck gewesen wäre, dass am Gymnasium auch mal gesagt wird: Es ist in Ordnung, wenn es am Ende doch nur eine Zwei oder Drei in der einen Klausur wird. Oder auch: Es ist in Ordnung, eine Ausbildung zu machen, auch das kann glücklich machen und viel Geld einbringen."

#4 "Wir brauchen mehr Lehrer - und Verständnis!"

Wie viel Unterricht in diesem Schuljahr ausgefallen ist, ist unklar. Das Schulministerium hat die Erhebung ausgesetzt. Erst nach den Sommerferien werden die Daten wieder erfasst. Wer selbst Kinder hat, weiß aber: Es ist einiges ausgefallen. Ein Grund dafür sind fehlende Lehrer: An den öffentlichen Schulen in NRW fehlen derzeit rund 6.700. Das Schulministerium versucht, das Loch zu stopfen: mit Seiteneinsteigern und mehr Studienplätzen für künftige Lehrerinnen und Lehrer. Bis die an den Schulen angekommen sind, läuft es oft nicht rund: Lehrkräfte am Limit, verärgerte Eltern und frustrierte Schuleiterinnen und Schulleiter, die oft nur Mangel verwalten. Matthias Kürten vom VBE Städteregion Aachen tut das leid.

"Die Kollegen an Schulen bekommen Ärger für Dinge, die die Politik ändern muss." Matthias Kürten, VBE

Laut Kürten können schon jetzt drei von vier Stellen in NRW nicht mehr besetzt werden. Da sei es klar, dass nicht mehr alle Erwartungen erfüllt werden können, die an Schule gestellt werden.

#5 "Schule darf nicht überfrachtet werden"

Kindererziehung, außerschulische Bildung, Berufsvorbereitung - von Schule wird immer mehr erwartet. Der Druck auf Schule sei berechtigt, meint Matthias Kürten. Allerdings gebe es Grenzen des Machbaren.

"Teilweise wird Schule mit Wünschen von außen überfrachtet." Matthias Kürten, VBE

Das sei zum Beispiel die Handwerkskammer, die fordere, dass mehr praktische Dinge im Unterricht gemacht werden sollten. Dann komme eine Vereinigung und sage, Schule müsse noch mehr zum Thema Ernährung machen. "Sobald ein Thema gesellschaftlich relevant ist, soll Schule das lösen - aber wir haben leider nicht die Ressourcen und brauchen Unterstützung."

