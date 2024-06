DAS WETTER IN NRW

Sommer lässt weiter auf sich warten • Heute Vormittag fällt vor allem in Ostwestfalen-Lippe bei dichten Wolken noch teilweise kräftiger Regen. Im Rheinland bereits erste Lücken in der Wolkendecke zu sehen sind. Am Nachmittag scheint neben einigen Quellwolken zeitweise die Sonne, dabei kommt es kaum noch zu Schauern. Die könnte es am Abend wieder an der Grenze zu den Niederlanden geben. Es werden 16 Grad im Bergischen Land und bis 21 Grad in der Kölner Bucht erreicht.