Start in die Lauf-Saison: Das sind die verrücktesten Marathons

Die Temperaturen steigen, die Sonne kommt raus und in den Parks, Wäldern und Feldern in NRW riecht es nach Frühling. Das zieht immer mehr Menschen hinaus in die Natur um sich zu bewegen. Vor allem für Sportler und Sportlerinnen, die Kälte, Regen und Schnee scheuen, beginnt jetzt die Saison. Aber auch viele Menschen, die sich im Winter eher weniger bewegt haben, stecken sich jetzt neue Ziele.

Und was wäre einfacher, als sich die Laufschuhe anzuziehen und eine Runde im Freien zu drehen. Gleichzeitig finden bereits die ersten großen Läufe statt, wie beispielsweise der Paris-Marathon, der Marathon in Mailand oder der Halbmarathon in Berlin an diesem Sonntag.

Tolle Events oder eigene Marathon-Ziele

Für viele Läuferinnen und Läufer ist die Teilnahme an so einem Event genau die Motivation, die er oder sie braucht, um an den sportlichen Plänen festzuhalten, auch wenn es mal nicht so leicht fällt.

Man kann sich natürlich aber auch einfach privat sein Ziele stecken. Bestes Beispiel: der Entertainer Wigald Boning, der während der Corona-Pandemie beschloss, jede Woche einen Marathon zu laufen.

Wir stellen die sieben ausgefallensten Läufe über 42 Kilometer sowie die verrücktesten Ideen für Marathons vor.

1. Marathon unter Tage

Der Kristallmarathon im Bergwerk Merkers in Thüringen an der Grenze zu Hessen ist vor allem was für Menschen, die bei Regen nicht vor die Tür gehen. Hier werden die 42 Kilometer nämlich in einer ehemaligen Salzgrube unter Tage absolviert. Dafür geht es 14 Runden über den drei Kilometer langen Rundkurs. Trockene Füße garantiert.

2. Zwölf Tage unter Wasser

Lloyd Scott im Oktober 2003 nach seinem Unterwasser-Marathon

Das absolute Kontrastprogramm dazu absolvierte der Brite Lloyd Scott. 2003 lief er eine Unterwasser-Marathon im Loch Ness. Um auf dem Grund des schottischen Sees laufen zu können, zog er einen 60 Kilo schweren Taucheranzug inklusive Helm an. Der ehemalige Feuerwehrmann brauchte - mit Pausen - zwölf Tage für die Strecke.

3. Mit einem Mini im Schlepptau

Mit Wasser kennt sich auch der Engländer Ross Edgley aus. 2018 schwamm der Extremsportler in 157 Tagen einmal um die britische Hauptinsel. Damit toppte er eine andere sportliche Höchstleistung, die er bereits 2016 vollbracht hatte. Da war er einen Marathon gelaufen und hatte dabei einen 1,4 Tonnen Mini hinter sich hergezogen. Insgesamt war er 19 Stunden und 36 Minuten unterwegs.