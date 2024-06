Noch mehr Hitze-Tote bei Pilgerfahrt Hadsch • Wegen der extremen Hitze während der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch in Saudi-Arabien sollen nun mehr als 900 Menschen ums Leben gekommen sein. Allein aus Ägypten seien mindestens 600 Pilger wegen der hohen Temperaturen von bis zu 51,8 Grad gestorben, sagte ein arabischer Diplomat der Nachrichtenagentur AFP. 800 weitere Pilger aus Ägypten würden außerdem vermisst. Auch Jordanien, der Iran, der Irak, Tunesien, Indonesien und der Senegal hatten Todesopfer gemeldet. Wie ein Pilger die Situation vor Ort erlebte, berichtet er dem WDR.

Landesweiter Stromausfall in Ecuador • In der südamerikanischen Stadt sitzen rund 18 Millionen Einwohner im Dunkeln, weil landesweit der Strom ausgefallen ist. Der kommissarische Energieminister begründete den Ausfall mit einem Fehler in der Übertragungsleitung, der zu einer Kettenabschaltung geführt habe. Im April hatte die Regierung wegen Engpässen bei der Stromversorgung den Notstand ausgerufen. Daraufhin wurde die Energie rationiert. Ecuador gewinnt den Großteil seines Stroms aus Wasserkraft. Wegen akuter Dürre herrschten Tiefstände in den Stauseen.

Ergebnisse der weltgrößten Klima-Umfrage • Vier von fünf Menschen weltweit belastet die Sorge über die Erderwärmung: Das kam bei einer neuen Umfrage der Vereinten Nationen raus. Gerade Menschen in großen Industrieländern wie in den USA, China, Russland und in Deutschland wollen demnach stärkere Maßnahmen für den Klimaschutz. Die "Peoples' Climate Vote" ist die größte, jemals durchgeführte Umfrage zur öffentlichen Meinung über den Klimawandel - mit 75.000 Befragten aus 77 Ländern.

Übersetzungs-Software für Notrufe im Kreis Mettmann • Die Leitstelle im Kreis Mettmann stellt heute eine Software vor, mit der Notrufe live übersetzt werden. Die Leitstelle ist eine der ersten in NRW, die die Übersetzungs-Software "Live Translation" nutzt. Das Tool ermöglicht die zeitgleiche Übersetzung von Anrufen in beide Richtungen. Also von einer Fremdsprache ins Deutsche und umgekehrt.

Videoüberwachung an Schule in Münster • Die Melanchthonschule im Münsteraner Stadtteil Coerde wird künftig nachts per Video überwacht. Dort war es in der Vergangenheit mehrfach zu Einbrüchen und Verwüstungen gekommen. Daraufhin hatte sich die CDU für die Videoüberwachung stark gemacht - mit Erfolg. Gestern brachte die städtische Fachverwaltung eine entsprechende Vorlage in den Rat ein.

Doku über KI und den Tod kommt in die Kinos • Heute kommt die Doku "Eternal You" in die deutschen Kinos. Darin geht es um Möglichkeiten, wie trauernde Angehörige mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) die Erinnerung an Verstorbene aufrecht erhalten können. Dank KI sind inzwischen digitale Avatare entstanden, die man sehen und mit denen man kommunizieren kann und die sogar mit der Stimme der Verstorbenen sprechen können. "Eternal You" zeigt Beispiele von Unternehmen und Usern, lässt aber auch Ökonomen und eine Soziologin zu Wort kommen.

DAS WETTER IN NRW

Heute ist Sommersonnenwende • Wer am Morgen schon sehr früh wach war, hat sich vielleicht darüber gewundert, warum es schon so hell ist. Mit der heutigen Sommersonnenwende beginnt der astronomische Sommer. Es ist der längste Tag des Jahres und er startet in NRW sonnig mit nur wenigen Wolken am Vormittag. Ab Mittag ziehen dann aber von Belgien und Rheinland-Pfalz her kompakte Wolken mit Schauern und Gewittern auf. Bis zum Abend schieben sich diese bis zum Ruhrgebiet. Auch nördlich der Ruhr ziehen dichte Wolken auf, es bleibt bis zum Abend aber meist trocken. Dabei erreichen die Temperaturen am Niederrhein bis 22 Grad, in der Kölner Bucht bis 25 Grad.