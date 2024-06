Geflüchtete: So unterschiedlich viel Geld bekommen Ukrainer in EU-Ländern

Im EU-Vergleich hat Deutschland mit Abstand die meisten ukrainischen Flüchtlinge aufgenommen: Laut UNHCR leben von den insgesamt knapp sechs Millionen innerhalb Europas geflüchteten Ukrainern derzeit mehr als 1,1 Millionen in Deutschland. Gefolgt von Polen (knapp 960.000) und Tschechien (knapp 350.000). In Spanien beispielsweise sind es derzeit nur rund 202.000, in den Niederlanden 114.000, in Frankreich rund 67.500.

Auf 1.000 Einwohner kommen so laut Eurostat rechnerisch in Deutschland fast 15 ukrainische Kriegsflüchtlinge. In Polen sind es knapp 26, in Tschechien 34, in den Niederlanden 8, in Spanien 4.

Wie sind Ukrainer in Deutschland versorgt?

Seit Juni 2022 haben Geflüchtete aus der Ukraine Anspruch auf Bürgergeld. Damit sind Ukrainer besser gestellt als andere Flüchtlinge in Deutschland, die Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen. Mit dem Bürgergeld erhalten aus der Ukraine Geflüchtete monatlich mehr Geld, mehr Zuschläge für Alleinerziehende und Schwangere. Außerdem bekommen sie eine Krankenversicherungskarte und haben damit Anspruch auch auf Vorsorgeuntersuchungen. Und sie dürfen sofort arbeiten.