Ibbenbüren vor dem großen Knall: Kohlekraftwerk wird gesprengt

500 Kilogramm Sprengstoff

Das Kraftwerk mit Kesselhaus und Kühlturm

Am 100 Meter hohen Kesselhaus kommen 500 Kilogramm Sprengstoff zum Einsatz. Schon seit Freitag ist das Kraftwerksgelände komplett gesperrt. Nur noch der Sprengmeister und seine Mitarbeiter sind vor Ort. Sie bringen die Ladungen an und passen bis zur Sprengung am Sonntag auf, dass mit Sprengstoff und Zünder nichts passiert. Dabei werden sie von einem Sicherheitsdienst unterstützt.

Auch der 125 Meter hohe Kühlturm des Kraftwerks wird am Sonntag fallen. Weil der allerdings auf asbesthaltigen Stützen steht, soll er nicht gesprengt werden. Stattdessen wird um den Turm herum ein acht Zentimeter starkes Stahlseil gelegt, wie ein Gürtel. Und dieses Seil wird dann von schweren Maschinen zusammengezogen. Zentimeter für Zentimeter, bis der Kühlturm in sich zusammenfällt.

Ende von Ibbenbürens Bergbaugeschichte

Der Rückbau des Kohlekraftwerks ist ein weiteres Kapitel in der Abwicklung des Bergbaus in Ibbenbüren. Auf dem Gelände soll schon bald ein Konverter für Windstrom von der Nordsee gebaut werden. Damit bleibt Ibbenbüren Standort für Energieerzeugung, nur in Zukunft grün und klimafreundlich.

Über dieses Thema berichten wir am 06.04.2025 in einer Sondersendung WDR Fernsehen: Lokalzeit extra ab 11.30 Uhr.