Defekter Hubschrauber sorgt für Stau auf A2 bei Henrichenburg

Laut Polizei hatte der Hubschrauber nach der Landung Flüssigkeit verloren. Als klar war, dass er nicht gebraucht wurde, versuchte der Pilot zu starten und bemerkte die Probleme.

Autobahn Richtung Oberhausen gesperrt

Der Hubschrauber muss vor Ort repariert und blockiert laut Polizei bis in den späten Abend in Richtung Oberhausen. Die Reparatur werde voraussichtlich fünf Stunden dauern sagte ein Sprecher der Polizei Münster. So lange bleibe die Fahrbahn Richtung Oberhausen komplett gesperrt.

Autounfall war Auslöser

Bei dem Unfall hatte sich ein PKW kurz hinter der Anschlussstelle Henrichenburg überschlagen und war auf der Mittelleitplanke liegen geblieben. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und wurde dabei nur leicht verletzt. Ersthelfer konnten ihn aus dem Fahrzeug holen. Zur Unfallursache konnte die Polizei noch nichts sagen.

