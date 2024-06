EM-Fanmarsch in Köln: Dieser Dudelsack führt die Schotten an

Vor dem Start hält Chef-Musiker Bob Bell noch mal das Stimmgerät ans Rohr des Dudelsacks. Wenn die Dudelsack-Spieler der Tartan Army Tausende Schotten beim Fanmarsch zum Stadion führen, soll es gut klingen.

Dann geht es los - der Marsch beginnt. Die Dudelsäcke spielen " Scotland the Brave ", die inoffizielle schottische Nationalhymne. Die Massen jubeln. " Yeah ", schreit einer. Andere stimmen ihr eigenes Lied an. Sie singen " No Scotland, no Party " zur Melodie der White Stripes. Nichts ertönt hier so oft wie diese Melodie. " No Scotland, no Party ".

Die Schottenrock-Dichte ist hoch

Drei Generationen beim Fanmarsch, angereist aus Montrose an der Ostküste Schottlands

Tausende sind es, die zum Fanmarsch gekommen sind, sagt die Polizei Köln. Sie heißen die "Tartan Army". Wegen ihrer Kleidung: Die meisten tragen Kilts mit Tartanmuster. So marschieren sie zum Stadion, wo Schottland gegen die Schweiz ab 21 Uhr spielt. Die Schottenrock-Dichte ist extrem hoch hier beim Fanmarsch und auch auf Kölns Straßen in diesen Tagen. Eigentlich gibt es nur zwei Arten von Kleidung: Schottenrock oder blaues Trikot.

"Ein oder zwei getrunken"

Der Partytag hat für viele aus der Tartan Army schon lange vor dem Fanmarsch begonnen. Auch für den Chef-Dudelsackspieler Bell aus Thurso, einer kleinen Stadt ganz oben im Norden von Schottland. " In Schottland sagen wir: 'Ich hab ein oder zwei getrunken' ", sagt Bob Bell. Das hat er auch gestern Abend. Bis etwa drei Uhr hätten sie gefeiert, erzählt er.

In München in der Bar umgekippt

Feiern bis in die Puppen. Das gab es auch, als Bell und seine Freunde zum Eröffnungsspiel (Deutschland - Schottland) voriges Wochenende in München waren. Dort spielte Bell abends in einer Bar. Er trank Bier und spielte Dudelsack. Und irgendwann kippte Bell einfach um. Mit dem Dudelsack in der Hand.