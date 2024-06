Erbarmungslose Hitze in Mekka: "Ich kam an meine Grenzen"

"Ich habe Menschen gesehen, die einfach nicht mehr konnten. Das Pilgern ist selbst ohne Hitze extrem anstrengend, weil die Prozesse einfach sehr aufwändig sind. Die Fußmärsche sind weit, selbst in Deutschland wäre man erschöpft. Und hier kommt noch die Hitze dazu" , sagt er. Die Menschen würde diese Strapazen aber auf sich nehmen, weil ihnen ihre Religion wichtig sei. " Dazu wird ja niemand gezwungen ", sagt H. " Die Menschen machen das von Herzen und aus tiefer Überzeugung. "

Muslimische Pilger umrunden die Kaaba, das kubische Gebäude der Großen Moschee.

Trotzdem würde das dazu führen, dass bis zu zwei Millionen Menschen zur gleichen Zeit zum gleichen Ort liefen, was die Situation kompliziert mache, erklärt H., der selbst sechs Jahre im Rettungsdienst gearbeitet hat und vor Ort den Menschen half. Auch weil viele ältere Menschen die Hadsch machten.

Die Hitze macht einem sehr zu schaffen, auch in meinem Alter, ich bin 27. Billal H., 27, aus München. Mit dem Fahrrad nach Mekka gefahren

Saudi-Arabien hat seiner Meinung nach einiges getan, um die Situation der Pilger zu lindern. "Die Wege sind breiter geworden, es gibt Sprühanlagen" , sagt H.. Und per SMS erhielten die registrierten Pilger Schutzmaßnahmen. Nicht alleine gehen, sondern in Gruppen. Schirm und genug Wasser dabei haben. Die Tipps würden nur nicht von allen Pilgern eingehalten. "Manche haben das auf die leichte Schulter genommen. Bei uns in der Gruppe hatten alle Schirme dabei und Wasser und kleine Ventilatoren."

"Es gab Etappen, die waren unerträglich heiß"

So habe er 30 Minuten bei einem Mann aus Indonesien gesessen und ihn betreut. "Er war noch bei Bewusstsein, konnte aber nicht mehr. Und er hatte auch keine Schirm ", erzählt der 27-Jährige. "Hier sind viele Menschen 70 oder 80 Jahre alt. Viele Muslime müssen sehr lange auf die Erlaubnis zur Pilgerschaft warten. Die Länder haben Kontingente und manche müssen über 20 Jahre auf die Erlaubnis warten, nach Mekka zu gehen" , erläutert er. "Und ich kann mir schon vorstellen, dass manche Leute dann sagen, jetzt habe ich so lange gewartet, jetzt gehe ich auch bis zum Ende."

Es habe Etappen gegeben, "die waren unerträglich heiß. Und das sage ich als sportbegeisterter junger Mann. Auch ich kam da tatsächlich an meine Grenzen" , so H..

"Meine Hände zitterten, mein Körper war kurz vor dem Kollaps"

Auf Bildern mehrerer Agenturen ist zu sehen, wie Menschen am Straßenrand im Schatten liegen. Arzu Farhaj, eine Pilgerin aus Pakistan, sagt, die Menschen seien am Straßenrand gestorben oder dort in Ohnmacht gefallen. Sie selbst sei 25 Tage in Mekka und die Temperaturen hätten permanent bei 44 oder 45 Grad gelegen.

Haddar Saila aus Marokko berichtet davon, dass sie auf ihrem Weg an Leichen auf der Straße vorbei gegangen sei, die mit Tüchern abgedeckt gewesen seien. "Ich rede nicht nur über alte Menschen, junge Leute sind auch gestorben" , sagt sie in die Kamera.

Jährliche Hadsch-Pilgerfahrt in Mina.

"Wir dachten, wir müssen sterben. Meine Hände zitterten, mein Körper war kurz vor dem Kollaps. Ich konnte nicht mehr weitergehen", sagt Azza Hamid Brahim aus Qalyibiya in Ägypten. "Es war ein sehr harter Tag wegen der großen Hitze. Viele Menschen starben."

Immer wieder Probleme - meist wegen des großen Gedränges

In den vergangenen 30 Jahren sind bei der Pilgerfahrt nach Saudi-Arabien Hunderte Menschen bei Massenpaniken, Zeltbränden und anderen Unfällen ums Leben gekommen.