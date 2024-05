Doku "Eternal You" über KI und das Ende der Endlichkeit

Start-ups bieten Trauernden an, KI-Avatare von Toten zu erstellen. Hans Block und Moritz Riesewieck begleiten in ihrem Dokumentarfilm "Eternal You" die jungen Unternehmer und ihre Kunden. Sie erzählen von kuriosen, amüsanten und verstörenden Begegnungen mit den Untoten. Und sie fragen: Wollen wir das? Und wer übernimmt die Verantwortung für die psychologischen und ethischen Folgen? Die WDR-Koproduktion ist am 23. Mai in Köln im Filmforum des Museums Ludwig zu sehen und startet am 20. Juni in den Kinos.

Autorin des TV-Beitrags: Marion Ammicht