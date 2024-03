Nachrichten aus NRW

Feuerwehr im Einsatz bei Baumarkt-Großbrand in Castrop-Rauxel

Großbrand in Baumarkt in Castrop-Rauxel • Am Abend meldete die Feuerwehr in Castrop-Rauxel einen Großbrand in einem Baumarkt. Laut Feuerwehr hatten die Flammen das gesamte Gebäude erfasst. Alle fünf Löschzüge der Stadt waren vor Ort, Unterstützung kam aus Herne, Dortmund und Recklinghausen. Das Gebäude ist teilweise eingestürzt, der Brand unter Kontrolle. Verletzte gibt es laut Feuerwehr nicht. Das Feuer war kurz nach Ladenschluss um 19 Uhr ausgebrochen. Zur Ursache gibt es noch keine Infos.

Programm "NRW kann schwimmen" geht in Verlängerung • Schulministerin Dorothee Feller ( CDU ) besucht heute Morgen einen Kinder-Schwimmkurs in Münster. Kinder bis zur sechsten Klasse lernen dort in den Osterferien schwimmen - im Rahmen des Förderprogramms "NRW kann schwimmen!", das die Landesregierung jetzt verlängert. Die Kurse kosten für 10 Stunden 10 Euro Eigenanteil - das soll auch für einkommensschwache Familien erschwinglich sein.

Online-Service gegen zu hohe Mieten • Wer in einer Mietwohnung lebt, soll mit einem neuen Online-Tool des Düsseldorfer Mietervereins schnell ausrechnen können, ob man zu viel Miete zahlt. Der Verein will den neuen Service heute freischalten. Die Details: