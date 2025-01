Politisch hat der Fall inzwischen hohe Wellen geschlagen. Mehrere Sitzungen von zuständigen Ausschüssen hat es seitdem im Landtag gegeben. Die Opposition von SPD und FDP schließt inzwischen einen Untersuchungsausschuss nicht aus.

Fingierte Rechnungen schon zu Beginn?

Der Bericht dürfte der Debatte über eine Einsetzung eines entsprechenden parlamentarischen Ermittlungsgremiums neue Nahrung geben. Die Prüfer " haben viele Indikatoren festgestellt, die als Anzeichen auf Korruption interpretiert werden können ".

Schon bei der Vergabe stellt die Prüfung schwerwiegende Unregelmäßigkeiten fest. Zwar wurde beispielsweise eine Honorarabrechnung des Architekten in Höhe von 1,25 Millionen eingereicht. Die tatsächlich anrechenbaren Kosten wurden aber mit 2,355 Millionen Euro beziffert.

Zum einen ist dies eine Höhe, bei der eine Vergabe ohne Ausschreibung nicht erlaubt ist. Außerdem deutet die Diskrepanz zwischen den Summen laut dem Bericht darauf hin, dass hier die Honorarabrechnung manipuliert wurde.

"Leicht zu überredende Vorgesetzte"

Die Prüfer fragen in dem Bericht deshalb, warum die Verantwortlichen ihre " Kontrollfunktionen " nicht wahrgenommen haben. Aber auch, warum Honorare insgesamt nicht ausreichend geprüft wurden (" leicht zu überredende Vorgesetzte "), Ausschreibungen mehrfach nicht korrekt liefen oder das interne Abrechnungssystem " umfangreich " manipuliert wurde.

" Die Fülle der festgestellten Mängel sind ein deutliches Zeichen dafür, dass die Verantwortlichen ihrer Verantwortung nicht gerecht wurden ", heißt es.

Der Landtag wird in dieser Woche noch zwei weitere Male über den Fall diskutieren. Die SPD hat für die heutige Landtagssitzung mehrere Nachfragen angesetzt. Am Freitag debattieren die Abgeordneten dann in einer Aktuellen Stunde über den Fall.

