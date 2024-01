Weitere Themen

Trump gewinnt in Iowa • Der frühere US -Präsident Trump hat die ersten Vorwahlen der Republikaner zu deren Präsidentschafts-Kandidatur im Bundesstaat Iowa gewonnen. Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt er auf etwa 50 Prozent. Im Rennen um Platz zwei und eine bessere Ausgangsposition für die weiteren Vorwahlen erreichte der Gouverneur des Bundesstaats Florida, DeSantis, gut 20 Prozent. Am 23. Januar wird in New Hampshire gewählt. Der Sieger der landesweiten Republikaner-Vorwahlen wird bei der Präsidentschaftswahl am 5. November Amtsinhaber Biden von den Demokraten herausfordern.

Weltwirtschaftsforum in Davos beginnt • Mit hochkarätigen politischen Rednern beginnt heute das Weltwirtschaftsforum im Schweizer Skiort Davos. Ab Vormittag sind Reden von Chinas Premierminister Li Qiang und EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen geplant. Bei Podiumsrunden sind Bundeswirtschaftsminister Habeck und Außenministerin Baerbock (beide Grüne) dabei. Zum Auftakt wird auch der ukrainische Präsident Selenskyj erwartet.

Suchtgefahr für Kinder bei In-App-Käufen • Eine "Lootbox" ist eine Art digitale Schatzkiste. Man kann sie beim Computerspielen kaufen, in der Hoffnung, dass ihr Inhalt den Spieler voranbringt. Häufig enthalten sie zwar nichts Spielentscheidendes, doch der Suchtfaktor ist gewaltig. Das steckt dahinter: