Suchtfaktor In-Game-Käufe - wie gefährlich sind "Lootboxen"?

Wenn Paul von der Schule nach Hause kommt, spielt er am Computer " erst mal bisschen Fifa ", wie er sagt, " zum Herunterkommen und so ". Mittlerweile opfert der Elftklässler nur noch seine Zeit dafür, früher war es auch sein Erspartes. Rund 1.000 Euro verzockte er, indem er innerhalb des Spiels viele kleine Käufe tätigte - und zwar für sogenannte Lootboxen.

Wie süchtig machen Lootboxen?

Lootboxen sind kleine Wundertüten. Das Problem daran: Es gibt sie in zahlreichen Computer-Games, die auch Kinder und Jugendliche spielen. Dabei stehen sie im Verdacht, Glücksspiel zu sein und süchtig zu machen.

Loot, das bedeutet im Englischen Beute. Eine Lootbox funktioniert so: In einem Computerspiel öffnet man eine digitale Schatzkiste. Von dieser erhofft man sich zum Beispiel besonders gute Fußballspieler, mächtige Waffen oder irgendwelche Superhelden, die einem im Spiel gut voranbringen.

So und ähnlich kommen Lootboxen in Computerspielen daher.

Häufig sind aber Nieten drin oder nicht das, was man sich erhofft. Und so ist die Versuchung groß, immer mehr zu kaufen. Schon mit wenigen Cent oder Euro ist man dabei. In der Summe kann das aber viel Geld sein.

Elftklässler Paul hat früher häufig Lootboxen gekauft.

"Hätte ich das gespart - ich hätte reisen können, ich hätte auf Konzerte gehen können, essen gehen mit Freunden ", sagt Paul. Es gebe " so viel Besseres " als ein Computerspiel.

Suchttherapeut: Häufig Beginn einer Abwärtsspirale

Das Problem ist aber noch viel größer. Lootboxen seien häufig der Beginn einer Abwärtsspirale, sagt Sozial- und Suchttherapeut Christian Groß von der Bernhard-Salzmann-Klinik in Gütersloh in einer ARD-Dokumentation zu Lootboxen, die in der ARD-Mediathek zu sehen ist.