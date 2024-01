Brühler Karnevalsssitzung platzt wegen anonymer Hinweise • In Brühl bei Köln ist gestern Abend eine Karnevalssitzung kurfristig abgesagt worden - wegen anonymer Hinweise. Die hatte jemand an einen Streifenwagen vor einer Wache in Brühl geheftet. Daraufhin durchsuchte die Polizei den Veranstaltungsort, ohne etwas zu finden. Die Sitzung wurde trotzdem abgesagt. Wer den Hinweis hinterlassen hat, ist unklar. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Auto kracht in Duisburg gegen Ampelmast - acht Verletzte • Bei einem Unfall in Duisburg sind acht Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Laut Feuerwehr krachte ein Auto am frühen Morgen an einer Kreuzung aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Ampelmast. Außerdem war ersten Erkenntnissen zufolge noch ein zweites Fahrzeug am Unfall beteiligt. Zwei Verletzte mussten von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden.

Legendäre Plattencover in Oberhausen • Led Zeppelin, Paul McCartney, Genesis, Pink Floyd – über 400 Plattencover hat die Grafikdesign-Agentur Hipgnosis designt. Eine Auswahl von Fotos und Plattenhüllen ist ab heute in der Ausstellung der Ludwiggalerie zu sehen. Auch die Entstehungsgeschichte der Cover wird erzählt. Zum Beispiel zu Pink Floyds "The Dark Side Of The Moon". Bei einem Soundwalk hören Gäste die Songs zu den Plattencovern.

Weitere Themen

Mehr als 40 Prozent der Rentner haben weniger als 1.250 Euro Rente im Monat • Mehr als vier von zehn Rentnerinnen und Rentnern (42,3 Prozent) in Deutschland bekommen netto weniger als 1.250 Euro im Monat. Das geht aus einer Berechnung des Statistischen Bundesamtes auf Anfrage des Linken-Bundestagsabgeordneten Dietmar Bartsch hervor, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Besonders häufig haben Frauen eine so niedrige Rente.

SPD kritisiert Lindner-Pläne für höheren Kinderfreibetrag • SPD -Chef Lars Klingbeil hat die Pläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner ( FDP ) kritisiert, den steuerlichen Kinderfreibetrag anzuheben. " Nur Familien mit sehr hohen Einkommen zu entlasten, halte ich für ungerecht", sagte Klingbeil der "Bild am Sonntag ". Lindner will rückwirkend zum 1. Januar den Kinderfreibetrag erhöhen, nicht aber das Kindergeld. Damit würden nur Familien mit hohen Einkommen von den Plänen profitieren.