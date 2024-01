Gladbeck, Wuppertal, Dortmund, Aachen: Auch heute wieder Demos gegen Rechtsextremismus

Unter anderem sind heute größere Demonstrationen in Aachen, Wuppertal, Dortmund und Detmold angemeldet. In Dortmund rechnet die Polizei mit mehreren Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern, in Wuppertal werden etwa 1.000 Menschen erwartet, in Aachen etwa 500.

Auslöser für die Proteste ist ein Bericht des Recherchenetzwerks Correctiv über ein Geheim-Treffen von Vertretern der AfD mit Rechtsextremen im November 2023. Dabei haben die Teilnehmer über Pläne diskutiert, wie die massenhafte Vertreibung von unerwünschten Menschen aus Deutschland möglich sein könnte.

Alle Demos am Samstag im Überblick:

Gladbeck: 11 Uhr, Willy-Brandt-Platz

Lippstadt: 11 Uhr, Rathausplatz

Kevelaer: 11 Uhr, Peter-Plümpe-Platz

Recklinghausen: 11 Uhr, Altstadtmarkt

Bottrop: 11 Uhr, Altmarkt

Bergisches Gladbach: 11 Uhr, Fußgängerzone

Wuppertal: 13 Uhr, Döppersberg

Dortmund: 15 Uhr, Steinwache; 16 Uhr, Platz der Deutschen Einheit

Aachen: 16 Uhr, Hauptbahnhof

Detmold: 17 Uhr, Marktplatz

Auch am Sonntag soll an einigen Orten in NRW demonstriert werden: