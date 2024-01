Köln, Bonn, Mülheim an der Ruhr: Demos gegen Rechtsextremismus am Sonntag

250.0000 Menschen demonstrierten Samstag gegen Rechtsextremismus

Mehrere tausend Menschen versammeln sich in Wuppertal

Gestern demonstrierten mehr als 250.000 Menschen in ganz Deutschland gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie. Auch in NRW-Städten gingen Zehntausende auf die Straße. Bei einer Kundgebung in der Dortmunder Innenstadt kamen laut Polizei bis zu 30.000 Menschen zusammen. 12.000 waren es in Recklinghausen, 10.000 in Aachen und 10.000 in Wuppertal. Und auch am Freitag hatte es schon Demonstrationen gegeben.