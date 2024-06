WEITERE NACHRICHTEN

Bundestag beschließt Grenzwerte für Cannabis • Der Bundestag hat festgelegt, wie viel man kiffen darf, bevor man Auto fährt. Eine Expertenkommission hatte Grenzwerte vorgeschlagen - die ähnlich sein sollen wie beim Alkohol. Der Cannabis-Grenzwert wird auf 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter im Blut festgelegt. Das ist laut der Expertenkommission, die den Grenzwert vorgeschlagen hatte, vom Risiko her vergleichbar mit einem 0,2 Promille Alkoholwert. Bei erstmaliger Überschreitung droht eine Strafzahlung von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Messe Essen kündigt Mietvertrag für AfD-Bundesparteitag • Die Messe Essen hat gestern Abend den Mietvertrag für den AfD-Bundesparteitag Ende Juni gekündigt. Die Stadt Essen hatte von der AfD verlangt, eine Selbstverpflichtung zu unterschreiben. Die besagte, dass keine strafbaren Handlungen und Äußerungen in der Halle erlaubt sind. Die Partei hat die Frist verstreichen lassen und sich nicht gemeldet. Laut "Bild"-Zeitung will sich die AfD jetzt vor Gericht gegen die Entscheidung wehren.

Trauer um einen Polizisten in Mannheim

Schweigeminute für getöteten Polizisten • Eine Woche nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim gibt es heute zum Tatzeitpunkt um 11.34 Uhr bundesweit Schweigeminuten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt zum Tatort auf den Mannheimer Marktplatz. Aber auch das NRW -Innenministerium plant eine kurze Gedenkkundgebung. Schweigeminuten gibt es zudem in allen NRW-Kreispolizeibehörden. In Iserlohn z.B. ist ein Trauermarsch von Polizisten geplant.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD)

Ab heute Grenzkontrollen wegen Fußball-EM möglich • Wegen der Fußball- EM kann es sein, dass man ab heute kontrolliert wird, wenn man zum Beispiel zwischen den Niederlanden oder Frankreich und Deutschland unterwegs ist. Auch Reisende im Flugverkehr können kontrolliert werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will mit den verstärkten Kontrollen vor allem Gewalttäter möglichst früh erkennen und stoppen, zum Beispiel Hooligans oder Islamisten.

Bundestrainer Julian Nagelsmann

Letztes Testspiel vor der EM in Mönchengladbach • In Mönchengladbach bestreitet die deutsche Nationalmannschaft heute um 20.45 Uhr den letzten Härtetest vor der Europameisterschaft gegen Griechenland. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss danach noch einen Spieler aus seinem EM -Kader streichen. In einer Woche steht dann das Eröffnungsspiel der EM gegen Schottland an.

Lagebild zu häuslicher Gewalt • Zehntausende Menschen leiden in Deutschland unter häuslicher Gewalt - in den meisten Fällen Frauen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Familienministerin Lisa Paus stellen heute neue Zahlen vor. Unter häusliche Gewalt fallen etwa Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung und Stalking, aber auch Mord, Totschlag, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung.

Anwohner können sich gegen Gehwegparken wehren • Wenn Autos auf Gehwegen parken und damit die Nutzung des Gehwegs vor ihrer Haustür "erheblich einschränken", können Anwohner künftig bei Städten und Kommunen eine Prüfung der Situation vor Ort verlangen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht gestern Abend in Leipzig entschieden. Eigentlich ist es verboten, mit zwei Autoreifen auf dem Bürgersteig zu parken - aber in vielen Kommunen wird es nicht bestraft.

Der französische Präsident Emmanuel Macron

Frankreich liefert Kampfjets an die Ukraine • Frankreich will der Ukraine Kampfflugzeuge vom Typ Mirage zur Verfügung stellen. Präsident Emmanuel Macron kündigte das im französischen Fernsehen an, sagte aber nicht, wie viele Flugzeuge es sein werden. Außerdem will Frankreich bis Ende des Jahres ukrainische Piloten auf den Jets ausbilden. Macron sagte die Ausbildung von insgesamt 4.500 ukrainischen Soldaten in Frankreich zu.

DAS WETTER IN NRW

Erst Nebel, dann heiter bis wolkig • Heute geht es abseits von etwaigen Nebelfeldern sowie nach deren Auflösung meist sonnig los. Ab dem späten Vormittag bilden sich verbreitet lockere Quellwolken am Himmel. Am wolkigsten wird es dabei vom Mindener Land über das nördliche Münsterland bis zum Niederrhein. Einzelne Schauer bilden dort die Ausnahme. Mit 18 bis 22 Grad wird es eine Spur wärmer, 14 bis 17 Grad sind in den Hochlagen zu erwarten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West.