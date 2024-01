Israel bietet zwei Monate Waffenruhe an • Israel ist offenbar zu einer zweimonatigen Feuerpause im Gazastreifen bereit. Nach Medienberichten ist aber die Voraussetzung, dass die Terrorgruppe Hamas alle israelischen Geiseln freilässt. Etwa 130 sind noch verschleppt. Einige von ihnen könnten allerdings schon tot sein. Der Vorschlag sei der Hamas über katarische und ägyptische Vermittler überbracht worden.

Deutschlandticket auf dem Display eines Smartphones

Deutschlandticket bleibt erstmal bei 49 Euro • Das Deutschlandticket wird nicht teurer - zumindest in diesem Jahr kostet es weiter 49 Euro. Nach Angaben der Verkehrsminister der Länder ist noch Geld aus dem vergangenen Jahr übrig, das jetzt genutzt werden kann. Das Deutschlandticket wird mit Milliarden an Steuergeld bezuschusst und zwischenzeitlich sah es so aus, dass es trotzdem nicht genug sein könnte. Ob der Preis auch 2025 stabil bleiben kann, steht noch nicht fest. Das dürfte sich dann im Herbst entscheiden.

Nachrichten aus NRW

Tausende bei Demos gegen Rechts • In Paderborn, Soest und Hamm haben gestern Abend Tausende gegen Rechts demonstriert. Zu den Protesten in Paderborn etwa kamen Schätzungen zufolge über 5.000 Menschen. Das Paderborner Bündnis gegen Rechts und das Paderborner Bündnis für Demokratie und Toleranz hatten dazu aufgerufen. Anlass war ein Bürgerdialog, zu dem die AfD in Paderborn schon vor Bekanntwerden der Correctiv-Recherchen geladen hatte. Im Laufe der Woche sind mehrere solcher AfD-Veranstaltungen in NRW vorgesehen, heute Abend zum Beispiel in Eitorf an der Sieg.

Demo gegen die AfD in Paderborn

In Hamm gingen am Montagabend der Polizei zufolge 5.500 Menschen unter dem Motto "Bund statt braun, zusammen gegen Rassismus" auf die Straße. Zu der Demonstration in der Innenstadt hatten die Alevitischen Gemeinden in Hamm aufgerufen. Ein Sprecher der Polizei sprach von der mit Abstand größten Demonstration, die es in den vergangenen Jahren in der Stadt gegeben habe. In Soest nahmen mehr als 3.000 Personen an einer Demonstration teil. Angemeldet hatte diese der SPD-Ortsverein der Stadt.