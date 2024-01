Deutschlandticket-Preis bleibt 2024 bei 49 Euro

Bund und Länder haben am Montag in einer Sonderkonferenz über die Zukunft des Deutschlandtickets beraten. Die gute Nachricht ist, dass es nun eine feste Zusage gibt, dass das Deutschlandticket in diesem Jahr weiterhin 49 Euro kosten wird. Damit schaffe man Planbarkeit und Verlässlichkeit, sagte der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, der NRW-Fachminister Oliver Krischer von den Grünen.

Steigende Kosten bei Verkehrsverbünden

Eine Preisgarantie hatten Bund und Länder lediglich für das erste Jahr ab der Einführung des Deutschlandtickets gegeben. Diese Frist läuft zum 1. Mai ab. Zugleich sehen sich die Verkehrsverbünde mit steigenden Kosten konfrontiert. Das lässt zwei Möglichkeiten: Entweder unterstützt die Politik die Finanzierung des Tickets mit zusätzlichem Geld. Oder der Preis für die Nutzerinnen und Nutzer steigt. Aus Verhandlungskreisen hieß es, die Gebühr drohe auf bis zu 70 Euro monatlich zu steigen.

Schon vor der Einführung des Deutschlandtickets, das das 9-Euro-Ticket abgelöst hatte, stritten Bund um die Länder um die Kostenfrage. Seitdem hat sich dieser Konflikt beständig fortgesetzt.