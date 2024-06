Vor seinem Unfall: Michael Schumacher

Schumacher-Familie erpresst? • Wuppertaler Ermittler haben mehrere Menschen festgenommen, die nach WDR-Informationen die Familie von Ex-Formel 1-Weltmeister Michael Schumacher erpresst haben sollen. Zuvor hatte die BILD berichtet. Hintergründe und Details sind bislang nicht bekannt. Ob sich die Wuppertaler Staatsanwaltschaft heute mit einem Update an die Öffentlichkeit wendet, ist noch unklar. Die Familie Schumacher wird nicht das erste Mal erpresst. Im Jahr 2017 wurde der damalige Täter aber schnell ermittelt und zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Habeck reist nach China • Bevor Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) heute nach China weiterreist, besuchte er in Südkorea die demilitarisierte Zone – also den Bereich, der Süd- und Nordkorea trennt. Die Zeiten sind angespannt: Noch am Mittwoch hat Russlands Präsident Putin mit Nordkorea ein Partnerschaftsabkommen geschlossen – Südkorea aber steht im Ukraine-Krieg an der Seite des Westens. Heute Nachmittag (Ortszeit) wird Habeck dann in Peking erwartet. Hauptthemen dürften dabei die vorläufigen Strafzölle der EU-Kommission auf E-Autos und der Klimaschutz sein.

Spanien siegt gegen Italien • Es war wie ein vorgezogenes Finale der Fußball-EM: Die Spanier gewannen im zweiten Vorrundenspiel in Gelsenkirchen gegen EM-Titelverteidiger Italien 1:0. Die Spanier sind damit im Achtelfinale.

Ukrainisches Kulturfest in Düsseldorf • "Stand with Ukraine" – parallel zum heutigen EM-Spiel der Ukraine lädt das ukrainische Generalkonsulat zu einem ganztägigen Kulturprogramm nach Düsseldorf. Am Vormittag treten deutsche und ukrainische Künstler in der Fanzone am Burgplatz auf. Dabei werden Spenden gesammelt für ein Rehazentrum für kriegsverletzte Zivilisten und Soldaten in der Ukraine. Am Mittag startet dann der Marsch der ukrainischen Fußballfans vom Rheinpark zur Düsseldorfer Arena.

Die Partien der EM heute:



Slowakei - Ukraine, 15 Uhr, Düsseldorf

Polen - Österreich, 18 Uhr, Berlin

Niederlande - Frankreich, 21 Uhr, Leipzig

Treffen der Kinderherz-Mediziner • Fachärzte für Kinder-Kardiologie aus ganz Deutschland treffen sich heute erstmals zu einem Symposium am Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen. Das Kinderherzzentrum zählt international zu den führenden Kliniken bei der Behandlung angeborener Herzfehler. Nach Auskunft des Herzzentrums kommt jedes 100. Kind mit einer Herzfehlbildung zur Welt. Die Überlebenschancen sind aber mittlerweile sehr hoch.

Schauspieler Donald Sutherland gestorben • "Die Tribute von Panem", "Stolz und Vorurteil", "Space Cowboys", "Wenn die Gondeln Trauer tragen". Unter andrem mit diesen Filmen wurde der Schauspieler Donald Sutherland berühmt. Mehr als 60 Jahre lang stand der Kanadier vor der Kamera. Jetzt ist Sutherland im Alter von 88 Jahren in Miami gestorben.

DAS WETTER IN NRW

Wechsel aus Sonne und Wolken • Heute überwiegen meist kompakte Wolken. Dazu regnet es gebietsweise, regional sogar stark und mit einzelnen Gewittern. Die Sonne zeigt sich erstmal nur stellenweise, zum Abend werden die sonnigen Lücken vom Niederrhein her größer. Temperaturen immerhin bis 25 Grad.