Fête de la Musique in NRW beginnt heute

Fête de la Musique jedes Jahr am 21. Juni

Seit der ersten Fête de la Musique 1982 in Paris hat sie sich international etabliert. Jedes Jahr am 21. Juni, dem kalendarischen Sommeranfang, gibt es kostenlose Konzerte von Amateur- und Berufsmusikern im öffentlichen Raum. Vor allem in Berlin ist die Veranstaltung fest verankert. Dort gibt es am Freitag knapp 1.000 Konzerte.