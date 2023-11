Mafia-Prozess in Italien: Wie verbreitet ist die 'Ndrangheta in NRW?

Zu diesem größten Mafia-Prozess in Italien seit mehr als drei Jahrzehnten kam es, nachdem die Polizei Ende 2019 in Razzien in mehreren europäischen Ländern mehrere mutmaßliche Mitglieder italienischer Familienclans festgenommen hatte - auch in Deutschland. In diesem Zusammenhang hatte es laut Polizei die größte Razzia gegen Clankriminalität in NRW gegeben.

'Ndrangheta in Deutschland am stärksten vertreten

Denn die 'Ndrangheta ist laut Bundeskriminalamt der am stärksten vertretene Ableger der italienischen Mafia in Deutschland. Von den gut 1.000 italienischen Mafia-Mitgliedern, die es nach Informationen des BKA in Deutschland gibt, gehört mehr als die Hälfte zur kalabrischen 'Ndrangheta.

Sandro Mattioli vom Verein "mafianeindanke"

Sandro Mattioli, Vorsitzender des Vereins "mafianeindanke", geht jedoch davon aus, dass es eine wesentlich höhere Dunkelziffer gibt und verweist auf die italienische Staatsanwaltschaft. Demnach gebe es in Deutschland etwa 60 "Ortsvereine" der 'Ndrangheta, die erst gebildet werden dürften, wenn sie mehr als 50 Mitglieder haben.

"Das heißt, es gibt mindestens 3.000 Mitglieder der 'Ndrangheta in Deutschland." Sandro Mattioli, Vorsitzender des Vereins "mafianeindanke"

Punktesystem für Zuordnung zur Mafia

Oliver Huth, NRW-Landesvorsitzender des Bunds der Kriminalbeamten

Die Differenz komme dadurch zustande, dass die Deutschen Behörden sich mit der eindeutigen Zuordnung sehr schwer täten, sagt Oliver Huth, NRW-Landesvorsitzender des Bunds Deutscher Kriminalbeamter. " Wir haben dafür ein Punktesystem entwickelt, mit dem wir dann final zu dieser Zuordnung kommen ", so Huth im Gespräch mit dem WDR .