Besonders in NRW sollen die Ermittler einem weitverzweigten Geldwäschesystem in Restaurants, Pizzerien und Cafés auf der Spur sein. Unter anderem soll eine Eisdiele in Siegen als Geldwaschanlage und Unterschlupf der kalabrischen Mafia gedient haben.

Stabiler Wirtschaftsstandort ohne Bargeld-Obergrenze

WDR-Redakteurin Daniela Nosari

Die WDR -Journalistin Daniela Nosari von der italienischen Redaktion von COSMO befasst sich schon lange mit dem Thema Mafia und Organisierte Kriminalität. Nach ihrer Einschätzung gibt es verschiedene Gründe dafür, dass Deutschland zu den Lieblingsländern der italienischen Mafia zählt.

Ein Faktor ist für sie zunächst einmal der stabile Wirtschaftsstandort: "Hier kann man gut Geld investieren und sicher sein, dass sich die Investition auszahlt." Außerdem könne man in Deutschland unbeschränkt mit Bargeld bezahlen. "Es gibt in Deutschland keine Bargeld-Obergrenze." Dadurch können Geldflüsse von Ermittlern schlechter nachvollzogen werden. In Italien gebe es deshalb eine Bargeldobergrenze von 5.000 Euro, in Frankreich seien es sogar nur 1.000 Euro.

Geldwäsche leicht, Abhören schwierig