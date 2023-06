Münster: BKA nimmt Mafia-Mitglied fest

Um Punkt 4 Uhr begann die Operation gegen die 'Ndrangheta, der offensichtlich jahrelange Ermittlungen vorausgegangen waren. Francesco A., den das Bundeskriminalamt im Auftrag der italienischen Behörde festnahm, wird unter anderem die Mitgliedschaft in der Mafia vorgeworfen. Sein Anwalt reagierte bislang nicht auf eine Anfrage.

Sowohl deutsche als auch italienische Mafia-Fahnder haben A. seit Jahren im Visier. Nach Informationen von MDR und FAZ zählen ihn deutsche Ermittler zu den wichtigsten Köpfen der 'Ndrangheta in Deutschland. So tauchte A. vor einigen Jahren in einer internen BKA -Analyse in einer Liste von insgesamt neun mutmaßlichen Mafiosi auf.