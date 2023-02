Antibiotika-Mangel in NRW: Wie gefährlich ist das in der Scharlach-Welle?

In Münster ist ein 15-jähriger Junge gestorben. Es steht der Verdacht im Raum, dass der Grund für seinen frühen Tod eine Scharlach-Erkrankung war. Kinderärzte zeigen sich nun beunruhigt. Denn aktuell gibt es eine Scharlach-Welle. Gleichzeitig fehlt es immer noch an Medikamenten wie Antibiotika.

Viele Kolleginnen und Kollegen seien verunsichert, aber auch empört über den Mangel an Medikamenten, so der Sprecher des Kinderärzte-Netzwerkes in Münster, Pedro Garcia: " Die Betroffenheit unter den Kinderärzten ist riesig. "

"Wir als Kinderärzte haben jetzt große Sorge, Patienten, die schwer krank sind, nicht zeitgerecht, schnell und vernünftig behandeln zu können." Pedro Garcia, Sprecher des Kinderärzte-Netzwerkes in Münster

Welche Folgen kann Scharlach haben?

Das Robert Koch-Institut meldete bereits im letzten Quartals 2022 einen ungewöhnlich hohen Anstieg bei Krankheiten wie Scharlach. Auch die WHO warnte vor einer Scharlach-Welle in Europa. Scharlach gilt als klassische Kinderkrankheit, kann aber auch Erwachsene treffen. Eine Infektion ist mehrfach möglich.

Bleibt Scharlach unbehandelt, kann es zu einer ganzen Reihe von schweren Komplikationen und Spätfolgen kommen. Dazu zählen beispielsweise Gelenkbeschwerden, Lungenentzündungen, Herzmuskelentzündungen, Nierenschäden, Hirnhautentzündungen oder rheumatisches Fieber.

Unbehandelt heißt: Es werden keine oder nicht ausreichend Antibiotika eingenommen.

Sind Antibiotika denn Mangelware?

Laut dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte werden aktuell kontinuierlich Antibiotika geliefert. Allerdings gibt es auch einen hohen Bedarf. Ende Januar bestanden daher bei den antibiotischen Kinderarzneimitteln Lieferengpässe für 14 Wirkstoffe. Zwar können Kinder- und Jugendärzte auf andere Antibiotika ausweichen, teilweise wirken diese allerdings nicht so schnell und nicht so gut.

Laut dem Bundesinstitut würden die Engpässe noch im ersten Quartal 2023 anhalten. Der Apothekerverband Nordrhein ist nicht ganz so optimistisch: Dort rechnet man damit, dass der generelle Medikamenten-Mangel noch 2023 anhält. Aktuell sei fast jedes zweite Rezept von Lieferengpässen betroffen. Das hätte eine kurzfristige Umfrage unter 400 Apotheken ergeben, teilte der Verband am Montag mit.