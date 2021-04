Sendungen und digitale Formate aus dem Newsroom

Die Aktuelle Stunde ist DIE Nachrichtensendung für Nordrhein-Westfalen. So sehen wir das, so ist unser Anspruch. Dass das auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer im Westen so empfinden und wir damit seit Jahren die erfolgreichste Nachrichtensendung in NRW sind, macht uns stolz. Und es ist unser Ansporn dafür, jeden Tag noch ein bisschen besser zu werden.

Die Aktuelle Stunde ist heimatverbunden und weltoffen, relevant und emotional. Uns interessiert, was den Westen interessiert: Das endet nicht an den Landesgrenzen, hat aber immer etwas mit den Menschen hier zu tun. Die Aktuelle Stunde sortiert, ordnet ein und hinterfragt: Das, was man wissen muss, was heute viele bewegt, was bleiben wird: Von Castrop-Rauxel über Berlin bis nach Washington.