Es war ein Traumstart für die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht: Bei der Europawahl hat sie ein ordentliches Ergebnis eingefahren, in den drei Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg für eine Newcomer-Partei sogar richtig abgeräumt. Angefangen hat alles vor ziemlich genau einem Jahr, im Oktober 2023. Da hat Wagenknecht angekündigt, sich von den Linken zu trennen und eine eigene Partei zu starten: das BSW .

Wagenknecht trifft offenbar einen Nerv

Sie kündigt ihre Partei an als Alternative zur AfD , als Partei, die linke Wirtschaftspolitik, die Friedensfrage und konservative Positionen in der Migrationspolitik miteinander kombinieren will. Und trifft damit offenbar einen Nerv. In den drei Landtagen könnte das BSW bald an Regierungen beteiligt sein.

Wie das BSW aufgebaut ist